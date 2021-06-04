Сборная России прошла тестирование на коронавирус. Все результаты — отрицательные

3 июня футболисты, тренеры и представители административного штаба сборной России прошли тесты ПЦР. Все результаты — отрицательные, сообщает пресс-служба национальной команды. Сборная в полном составе продолжает подготовку к контрольной игре с Болгарией и чемпионату Европы — 2020.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.



Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.

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