«Манчестер Сити» пожизненно отстранил фаната за расизм в адрес футболистов «МЮ»

Болельщика «Манчестер Сити» серьёзно наказали за проявление расизма, сообщает Sky Sports.
42-летний мужчина оскорбил футболистов «Манчестер Юнайтед» во время манкунианского дерби, состоявшегося в декабре 2019 года (1:2). Он показал игрокам неприличный жест, и впоследствии его вина была доказана. Суд на три года запретил фанату приближаться к стадионам, где будет играть «Манчестер Сити», а также посещать города в дни матчей сборной Англии. Помимо этого, он был оштрафован на общую сумму £ 850 (€ 990).
«Манчестер Сити» после вердикта суда вынес собственное решение, которое оказалось ещё более суровым. На болельщика был наложен пожизненный запрет на посещение матчей.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» завоевал титул чемпиона Англии, выиграл Кубок лиги и добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1).
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