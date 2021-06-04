Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов перешёл в «Ротор», сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Контракт с футболистом подписан по схеме «1+1».
Чуканов начинал заниматься футболом в СДЮШОР «Смена» (Санкт-Петербург). Играл за молодёжные команды «Химок» и «Локомотива». В 2015 году подписал первый профессиональный контракт с «Тюменью». В 2018 перешёл в футбольный клуб «Оренбург». В 2021 году на правах аренды выступал за «Велес», проведя за москвичей 11 матчей и забив один гол. Играл за молодёжную сборную России.
Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России по итогам сезона-2020/2021 стал санкт-петербургский «Зенит».
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