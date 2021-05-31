«Ротор» объявил о продлении контрактов с пятью футболистами

«Ротор» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с рядом футболистов.



Новые соглашения с волгоградским клубом заключили Азат Байрыев, Сергей Макаров, Ника Кипиани, Сергей Серченков и Камиль Муллин. Контракты заключены по схеме «1+1».



Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России по итогам сезона-2020/2021 стал санкт-петербургский «Зенит».

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