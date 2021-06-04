Черчесов: Шунин — номер один в сборной России, он готовится к чемпионату Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результате товарищеского матча с Польшей (1:1).
«Понимание схемы на Евро у нас есть. Отрабатываем различные варианты. Понятно, что в четыре защитника мы играли больше, нам это привычнее, поэтому этой схеме уделяем времени поменьше. Мы не распыляемся. Наши соперники играют по-разному, поэтому наша задача — подвести команду к чемпионату Европы, чтобы мы были конкурентоспособны.
Вратарская линия у нас определена. Во время тренировочного процесса было видно, что Сафонов набрал форму, здоров и готов. На прошлых сборах видели усталость, потом он заболел. Сейчас каждому игроку надо быть готовым к играм, поэтому дали ему такую возможность с Польшей. Мы во всех игроках уверены, проблем нет. Шунин у нас номер один, он готовится к чемпионату Европы», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июня 2021
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