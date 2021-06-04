Черчесов: матч с Польшей дал пищу для размышлений. Мы довольным отношением футболистов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результате товарищеского матча с Польшей (1:1).
«Всю программу выполняем. Понятно, что ни на одном сборе не бывает, чтобы не было каких-то травм. Марио и Черышев в строю, тренируются третий день с командой. Посмотрим их состояние, чтобы понять, смогут ли сыграть с Болгарией. Матч с Польшей дал пищу для размышлений, команда друг друга почувствовала. Понятно, хотелось выиграть, но мы довольны отношением футболистов к игре, а игровые моменты поправим», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
- 4 июня 2021
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