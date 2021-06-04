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Бразилия отказалась участвовать в Кубке Америки

Бразилия отказалась участвовать в Кубке Америки
Артур Иванов
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Сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке, сообщает AS.

Футболисты сборной остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну. Ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Они обсудили с управленцем возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.

По итогам диалога игроки приняли решение не принимать участие в турнире. Также бразильцы будут уговаривать игроков других сборных организованно выступить против проведения Кубка Америки в этом году.

Напомним, права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.

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