Орлов: нельзя Семёнова ставить в состав сборной России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах в центре обороны сборной России.
«В матче с Польшей не заменили Джикию и Кудряшова. Но я думаю, что их поменяли бы, если бы были какие-то достойные запасные. Они тоже выглядели уставшими, несвежими. Они не гарцевали, как это обычно делают лошади перед своим забегом.
Пускай на меня не обижаются болельщики Семёнова, но уже просто архаика какая-то. Ну нельзя его ставить в состав сборной. Он медленный. Причём медленный и по мышлению, по принятию решений. Мяч у поляков летел в ту зону, а где были центральные защитники? Всё надо предвидеть. А у него и стартовой скорости нет. Неслучайно на замену вышел Дивеев. По тренировочной работе Игорь заявил о себе хорошо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 5 июня 2021
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:28
-
12:25
-
12:08
-
12:04
-
11:52
-
11:43
-
11:43
-
11:17
-
11:16
-
11:10
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:31
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
09:18
-
07:34