Орлов: нельзя Семёнова ставить в состав сборной России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах в центре обороны сборной России.



«В матче с Польшей не заменили Джикию и Кудряшова. Но я думаю, что их поменяли бы, если бы были какие-то достойные запасные. Они тоже выглядели уставшими, несвежими. Они не гарцевали, как это обычно делают лошади перед своим забегом.



Пускай на меня не обижаются болельщики Семёнова, но уже просто архаика какая-то. Ну нельзя его ставить в состав сборной. Он медленный. Причём медленный и по мышлению, по принятию решений. Мяч у поляков летел в ту зону, а где были центральные защитники? Всё надо предвидеть. А у него и стартовой скорости нет. Неслучайно на замену вышел Дивеев. По тренировочной работе Игорь заявил о себе хорошо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новость по теме Орлов объяснил, как Россия может добиться положительного результата в матче с Бельгией