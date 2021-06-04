Орлов объяснил, как Россия может добиться положительного результата в матче с Бельгией

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно первого матча сборной России на Евро-2020 с бельгийцами, а также оценил шансы подопечных Станислава Черчесова на выход в плей-офф.



«Матч с Польшей был репетицией Черчесова перед игрой с бельгийцами. Они пытались прессинговать. Понятно, что стоять у своих ворот, играя с Бельгией, — это без шансов. Те всё равно хоть один раз, но забьют. А если прессинговать и пытаться сыграть на встречных курсах, то можно добиться и ничьей, и даже победы.



Эден Азар совсем недавно был звездой и переходил из «Челси» в «Реал» за € 100 млн, а сейчас его готовы продать и за € 50 млн. У него была травма, у него не идёт, он развалился, теперь не такой яркий. И серьёзнейшая травма у Де Брёйне, который ведёт всю игру. Так что два игрока основного состава выпадают. Черчесов фартовый. На чемпионате мира развалили сборную Испании, Салах был не в форме. Есть какие-то косвенные вещи, которые могут влиять на результат матча Россия — Бельгия.



Шанс выйти из группы у нас небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если выйдут в плей-офф, для наших игроков это будет большой успех. Конечно, из оставшихся двух команд в первую очередь надо опасаться датчан. По рейтингу она выше России. Посмотрите на состав сборной Дании — все играют в очень хороших клубах, и команда у них хорошая. И они играют дома, а российских болельщиков туда не пускают», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.