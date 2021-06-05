Моуринью — о сборной Англии: это поколение, полное хороших игроков

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем Евро-2020 и о составе сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта на этом турнире.

«Это поколение, полное хороших игроков. Потрясающий состав. Гарету Саутгейту будет трудно заставить всю страну согласиться с его выбором, потому что в его составе очень много качественных футболистов.

Например, правые защитники. Кто сейчас лучший английский правый защитник? Кто второй лучший? Кто третий лучший? Состав великолепный, очень много вариантов. Это не то же самое, как у других. У вас могут быть в составе 11 хороших игроков, но во время соревнований могут возникнуть проблемы с травмами или дисквалификациями.



Гарет получает большой опыт на этом уровне на протяжении нескольких лет, участвуя в важных соревнованиях в качестве главного тренера национальной команды. У него есть отличный помощник в лице Стива Холланда, а это очень важно в современном футболе. Мы не можем быть одинокими в наших путешествиях. Мы должны быть окружены хорошими людьми», — приводит слова Моуринью The Sun.