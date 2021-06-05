«Смолова нет, поэтому не так пристально буду следить». Рублёв — о сборной России на Евро

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.



«Я всегда слежу за новостями и результатами сборной по футболу. Во время Евро буду находиться на Уимблдоне, но, зная Англию, они всегда показывают футбол. Верю, что наша сборная выйдет из группы, но Смолова там нет, поэтому не так пристально буду следить», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



Расписание матчей сборной России по футболу на чемпионат Европы по футболу — 2021.