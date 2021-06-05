Киркорову подарили футболку сборной Болгарии с автографами всех игроков

Российскому певцу Филиппу Киркорову во время товарищеского матча между сборными России и Болгарии подарили футболку болгарской команды с автографами всех футболистов, сообщает Eurostavka.



Болгарская делегация отдала дань уважения артисту, который часто проводит концерты в Болгарии. Его также считают народным артистом в этой стране и выразили гордость его исполнением гимна России на игре двух стран. Также Киркорову передали привет от премьер-министра этой страны.



Народный артист исполнил гимн перед товарищеским матчем сборной России с Болгарией. Также в чаше стадиона была организована интерактивная студия, куда пришли легенды сборной и звёздные болельщики, чтобы поделиться своими ожиданиями и высказать слова поддержки команде перед Евро-2020.