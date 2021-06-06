Дешам допустил, что продолжит тренировать Францию и после 2022 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём будущем в национальной команде.

«Мне здесь очень хорошо. Я счастлив, я в восторге. Я, возможно, продолжу тут работать и после 2022 года — с согласия руководства. Я здесь и задержусь ещё на некоторое время», — сказал Дешам RTL.

Дешам является тренером сборной Франции с 2012 года. В 2018 году специалист привёл сборную к золоту чемпионата мира, а в 2016 году французы завоевали серебро чемпионата Европы.

Также в тренерской карьере Дешама значатся «Монако» (2001-2005), «Ювентус» (2006-2007) и «Марсель» (2009-2012). В бытность игроком Дешам в составе сборной Франции становился чемпионом мира 1998 года и бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года.