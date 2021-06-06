«Вильярреал», «Милан» и «Наполи» поборются за полузащитника «Шальке» Арита

Хавбек «Шальке» Амин Арит может вскоре продолжить карьеру в Испании или Италии.
23-летним игроком интересуется «Вильярреал», который зимой хотел арендовать марокканца, а сейчас готов предложить Ариту полноценный контракт. Главный тренер жёлтых Унаи Эмери очарован игроком и сделал его одним из приоритетов для подписания в это летнее трансферное окно, сообщает Footmercato.
По информации источника, Арита также хотят подписать «Милан» и «Наполи». Вылетевший по итогу сезона во вторую Бундеслигу «Шальке» потребует € 10 млн за хавбека. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.
Контракт Арита закончится в 2024 году. В сезоне-2020/2021 за «горняков» марокканец сыграл в 31 матче, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.
- 7 июня 2021
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