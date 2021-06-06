«Ливерпуль» хочет продлить соглашения с ван Дейком, Алиссоном и Фабиньо до 2025-го
Поделиться
«Ливерпуль» ведёт переговоры с несколькими ключевыми игроками клуба о продлении их контрактов. Руководство клуба работает над новыми соглашениями защитника Вирджила ван Дейка, голкипера Алисона Бекера и полузащитника Фабиньо до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
В сезоне-2020/2021 Фабиньо сыграл за мерсисайдский клуб в 41 игре, в которых сделал 1 голевую передачу. Алисон провёл за «Ливерпуль» 42 матча, 15 из которых он отстоял на ноль, и забил 1 мяч. Сыграв 12 матчей и забив 1 гол за красных, ван Дейк получил травму в начале сезона и выбыл до его конца.
Напомним, что «Ливерпуль» мог не попасть в Лигу чемпионов, но в последний момент занял 3-ю строчку АПЛ и гарантировал себе место в главном турнире Европы.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам