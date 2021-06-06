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«Ливерпуль» хочет продлить соглашения с ван Дейком, Алиссоном и Фабиньо до 2025-го

«Ливерпуль» хочет продлить соглашения с ван Дейком, Алиссоном и Фабиньо до 2025-го
Максим Булычев
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«Ливерпуль» ведёт переговоры с несколькими ключевыми игроками клуба о продлении их контрактов. Руководство клуба работает над новыми соглашениями защитника Вирджила ван Дейка, голкипера Алисона Бекера и полузащитника Фабиньо до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

В сезоне-2020/2021 Фабиньо сыграл за мерсисайдский клуб в 41 игре, в которых сделал 1 голевую передачу. Алисон провёл за «Ливерпуль» 42 матча, 15 из которых он отстоял на ноль, и забил 1 мяч. Сыграв 12 матчей и забив 1 гол за красных, ван Дейк получил травму в начале сезона и выбыл до его конца.

Напомним, что «Ливерпуль» мог не попасть в Лигу чемпионов, но в последний момент занял 3-ю строчку АПЛ и гарантировал себе место в главном турнире Европы.

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