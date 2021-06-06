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Представлена форма сборной Украины на Евро-2020

Представлена форма сборной Украины на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил игровую форму, в которой сборная страны будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна. Где «Слава Украине!» соответствует лозунгу «Героям слава!», который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска, Ужгорода будут поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная – объединяют Украину. Слава Украине», — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».

Фото: «Фейсбук» Андрея Павелко

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