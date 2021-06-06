Рубен Невеш может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает The Times.



По информации источника, португальский игрок выставлен на трансфер, так как «Вулверхэмптону» требуются деньги на перестройку команды для нового главного тренера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн.



Ранее расположение «канониров» покинули голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луис, а также полузащитники Даниэль Себальос и Мартин Эдегор. Испанец и норвежец выступали за «Арсенал» на правах аренды, их контракты принадлежат мадридскому «Реалу». Теперь лондонский клуб ищет различные варианты усиления состава.



В завершившемся сезоне «канониры» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко. Таким образом, лондонский клуб не получил еврокубковую путёвку на следующий сезон.

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