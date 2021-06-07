Киргизия с защитником на воротах проиграла Монголии в отборе ЧМ-2022
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Сборная Киргизии проиграла национальной команде Монголии в матче 9-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 в Азии. Встреча прошла на стадионе «Нагай» в городе Осака (Япония) и завершилась со счётом 0:1.
За два часа до матча киргизская команда оказалась в непростом положении — из-за подозрения на заражение коронавирусом участия во встрече не могли принять все три вратаря. В итоге сменить амплуа был вынужден защитник Айзар Акматов.
Единственный гол был забит на 34-й минуте. Его автором стал нападающий монгольской сборной Мижиддорж Оюунбаатар.
Киргизия с 7 очками занимает третье место в группе F азиатской квалификации чемпионата мира — 2022, уступая Таджикистану (10) и Японии (21). Монголия (6) по-прежнему на последней, пятой строчке.
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