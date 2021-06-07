Шишкин: не один Смолов паненкой бьёт. Он бы точно пригодился сборной России на Евро

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о невызове Фёдора Смолова в сборную России на чемпионат Европы – 2020.

«Для меня невызов Смолова — вопрос. Есть три фактурных и однотипных нападающих. Да, они все чем-то хороши собой: Заболотный высоко прыгает, Соболев техничный. У всех качества, которыми они заслужили вызов. Но здесь надо поговорить о креативности нашего нападения. У Смолова есть опыт в европейском чемпионате, российском чемпионате. Он бы точно пригодился на этом Евро. Последние игры он выглядел хорошо, забивал, старался. Я знаю его как человека. У него нет такого, чтобы он расхлябанно относился к футболу. Не он один паненкой бьёт, давно уже это было.

Будут моменты на чемпионате Европы, когда придётся играть и в два нападающих, и в три. Схема со Смоловым в оттяжке и Дзюбой на форварде – неплохой вариант. Присутствие Феди придало бы большой креативности нападению. Миранчук всё-таки немного другого плана футболист, он действует из глубины. Но, учитывая связки Смолова с Миранчуком, Бариновым… Я бы здесь всё-таки смотрел на опыт и его игровую форму последних игр», — сказал Шишкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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