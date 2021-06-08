La Gazzetta dello Sport — о Дзюбе: Капитан Катастрофа успокоился, и он умеет забивать

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в преддверии чемпионата Европы по футболу 2020 года опубликовало статью о форварде сборной России Артёме Дзюбе.

«Нападающий, у которого всегда были сложные отношения с тренерами, но который умеет постоянно забивать, это может быть хорошей инвестицией. Капитан Катастрофа успокоился. В России у него были ссоры, споры и скандальное видео. Артем Дзюба — звезда России, капитан с 2018 года после домашнего чемпионата мира. Черчесов ещё раз доверит ему место в атаке», — говорится в статье издания.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.