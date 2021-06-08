Зарема Салихова: естественно, Мбаппе не продали бы в «Спартак» ни за какие деньги

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свои слова про несостоявшийся переход в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.



«Я понимаю, что для простого болельщика звучит смешно и примитивно. Но что такое Монте-Карло с октября по апрель? Открыт только овощной рынок и пять ресторанов. Театров, концертов нет. Червиченко не даст соврать. Жизни в этом месте ровно столько, сколько во французской бабульке с серебристой сединой в кудрях и с тонкой сигаретой. Остаётся только футбол. Единственная страсть и единственные эмоции на всём Côté-d’Azur. Даже в отсутствие пандемии 200 монегасков-болельщиков на стадионе и примитивная VIP-ложа без алкогольных напитков, хотя сам Принц Альберт в соседней ложе справа. Куда б ты ни пошёл, ты встретишь футболиста: в булочной за углом или в Cipriani (Виктория Боня точно знает).



16-летний Мбаппе уже тогда тренировался с основой (так же, как сейчас тренируются два 15-летних футболиста в «ПСЖ»). Естественно, что его не продали б в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант был оценён даже французскими бабушками», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

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