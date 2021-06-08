Форвард «Штутгарта» признался, что агент изменил его имя и дату рождения

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука рассказал, что бывший агент изменил его имя и дату рождения в официальных документах, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
На днях футболист получил официальные документы из Демократической Республики Конго. Настоящее имя форварда — Силла Катомпа Мвумпа. Он родился 6 октября 1998 года, а не 1999 года, как было заявлено его агентом. Сообщается, что бывший агент Силлы заставил игрока сменить персональные данные, чтобы устроить ему просмотр в «Андерлехте» в 2017 году.
«Последние несколько лет я жил в страхе и беспокоился за свою семью в ДР Конго. Рассказать об этом общественности — тяжёлый шаг для меня, и я бы никогда на него не решился, если бы «Штутгарт» не стал для меня вторым домом и безопасным местом», — отметил Мвумпа.
- 8 июня 2021
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