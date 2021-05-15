Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может перейти в «Штутгарт»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Каруис, выступающий на правах аренды за берлинский «Унион», может продолжить карьеру в «Штутгарте», сообщает Berliner Zeitung.



По информации источника, в немецком клубе рассматривают Кариуса в качестве замены нынешнему вратарю команды, Грегору Кобелю, который покинет «Штутгарт» по окончании сезона. Ещё одним кандидатом является голкипер «Майнца» Флориан Мюллер, выступающий на правах аренды за «Фрайбург».



В нынешнем сезоне Кариус принял участие в 4 матчах немецкой Бундеслиги, в трёх их которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Ранее Кариус уже выступал за молодёжную команду «Штутгарта» с 2005 по 2009 год.

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