«Крылья Советов» не предложили новый контракт Дмитрию Комбарову

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о ситуации с контрактами футболистов.



«Мы продлили Дмитрия Кабутова и Дениса Якубу. Новые контракты были предложены Рикарду Алвешу и Владимиру Полуяхтову. У Дмитрия Комбарова контракт с «Крыльями» закончился. Мы благодарны ему за то время, которое Дмитрий провёл в нашем клубе. На сегодня новый контракт мы ему не предложили», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Дмитрий Комбаров перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах свободного агента из «Спартака» в июне 2019 года. В завершившемся сезоне ФНЛ 34-летний футболист провёл 28 матчей и не отметился результативными действиями.



«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.

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