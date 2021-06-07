Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в Чехии

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков подтвердил информацию о том, что в скором времени перейдёт в один из клубов чемпионата Чехии.
«Информация о моём возможном переходе в клуб из Чехии верная. Есть два конкретных предложения, но какие, пока не могу сказать. В ближайшее время полечу на медосмотр. После всё станет ясно. От «Ростова», действительно, было интересное предложение. Они обращались к «Крыльям», но «Крылья» не стали вступать в диалог и отказались. Клуб делал мне новое предложение, я выбрал другой вариант. Думаю, моё развитие случится быстрее там, чем в Самаре», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
В завершившемся сезоне ФНЛ Егор Голенков провёл 36 матчей, забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач. Его контракт с самарским клубом завершился 30 мая.
Ранее Metaratings.ru сообщил, что Голенков продолжит карьеру в Чехии, несмотря на интерес к 21-летнему футболисту со стороны «Ростова»
- 7 июня 2021
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