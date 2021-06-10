«Моё первое впечатление – вау!» Вейналдум – о переходе в «ПСЖ»

Новоиспечённый полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум высказался о переходе в стан парижан.

«Я готов к чемпионату Франции. Однажды я уже перебрался в другую страну, когда выступал в Нидерландах и перешёл в клуб из АПЛ. Но это было правильно, ведь я уже много лет играл в Эредивизии и был готов к новому вызову. Думаю, что прямо сейчас я тоже готов к новому вызову и новому чемпионату. Так что я готов играть во Франции. Не могу дождаться, чтобы принять участие в матчах чемпионата, Кубка и Лиги чемпионов.

Надеюсь, что мой приезд поможет команде выиграть все возможные трофеи. Я хочу выиграть как можно больше для клуба и болельщиков. Как футболист, вы всегда хотите развиваться и окружать себя лучшими коллегами: футболистами и тренером, который может сделать игроков ещё лучше. Моё первое впечатление о «ПСЖ»: «Вау, это была бы отличная команда!» Для меня это будет новая среда, но я хочу войти в историю с этой командой», — приводит слова Вейналдума официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, контракт Вейналдума с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Нидерландец перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.