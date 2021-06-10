Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоржиньо Вейналдум перешёл в «ПСЖ»

Жоржиньо Вейналдум перешёл в «ПСЖ»
Сергей Сорокин
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум перешёл в «ПСЖ», сообщает пресс-служба парижского клуба. Контракт футболиста с французами рассчитан до 2024 года.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн. «Барселона» планировала отправить свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения обследования полузащитника. Сделку уже одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси, однако «ПСЖ» перехватил Вейналдума.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.

Новость по теме
Жоржиньо Вейналдум будет получать в «ПСЖ» € 10 млн в год
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021