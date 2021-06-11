Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ в сезоне

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённую стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги. Самым подорожавшим футболистом РПЛ с начала сезона-2020/2021 стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Если в начале сезона его цена составляла € 4,5 млн, то сейчас 20-летний игрок стоит € 18 млн (рост +300%).
Второе место в этом списке занимает нападающий «Спартака» Джордан Ларссон — его цена выросла с € 4 до 15 млн (+275%). Тройку замыкает полузащитник «Зенита» Вендел, стоимость которого поднялась с € 8 до 17 млн евро (+112,5%).
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ по итогам сезона-2020/2021
1. Хвича Кварацхелия («Рубин») — с € 4,5 до 18 млн (+13,5 млн, +300%)
2. Джордан Ларссон («Спартак») — с € 4 до 15 млн (+11 млн, +275%)
3. Вендел («Зенит») — с € 8 до 17 млн (+9 млн, +112,5%)
4. Никола Влашич (ЦСКА) — с € 22 до 30 млн евро (8 млн, +36,4%)
5. Сердар Азмун («Зенит») — с € 18 до 25 млн (+7 млн, +38,9%)
6. Александр Соболев («Спартак») — с € 4,5 до 11 млн (+6,5 млн, +144,4%)
7. Оливер Абильгор («Рубин») — с € 1 до 7 млн (+6 млн, +600%)
8. Матиас Норманн («Ростов») — с € 7,5 до 13 млн (+5,5 млн, +73,3%)
9. Матвей Сафонов («Краснодар») — с € 9,5 до 14 млн (+4,5 млн, +47,4%)
10. Чидера Эджуке (ЦСКА) — с € 4 до 8 млн (+4 млн, +100%).
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