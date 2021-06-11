Воспитанник «Локомотива» Махатадзе перешёл в «Ротор»

Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе стал игроком «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Футболист является воспитанником московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников дебютировал в 2016 году, позже выступал в составе «Казанки». Также играл за «Рубин» и «СКА-Хабаровск». В феврале 2021 года полузащитник стал игроком «Ростова». Провёл в весенней части Российской Премьер-Лиги 10 матчей, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 600 тыс.
Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.
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