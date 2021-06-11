Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму сборной Украины ещё ряд регионов России

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил альтернативный вариант формы сборной Украины, на который будет добавлен ещё ряд регионов Российской Федерации.
«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал Гончаренко в своём «телеграме», прикрепив к посту фото с футболкой сборной Украины. На ней к карте Украины, помимо Крыма, добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области.
Напомним, помимо лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!» на форму сборной Украины была нанесена карта страны с Крымом в её составе. Российский футбольный союз обратился в УЕФА, после чего организация обязала украинскую сторону убрать с формы лозунг «Героям слава!», поскольку в сочетании с фразой «Слава Украине!» он несёт политический смысл.
- 11 июня 2021
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