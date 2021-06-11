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Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму сборной Украины ещё ряд регионов России

Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму сборной Украины ещё ряд регионов России
Сергей Сорокин
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил альтернативный вариант формы сборной Украины, на который будет добавлен ещё ряд регионов Российской Федерации.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал Гончаренко в своём «телеграме», прикрепив к посту фото с футболкой сборной Украины. На ней к карте Украины, помимо Крыма, добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области.

Напомним, помимо лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!» на форму сборной Украины была нанесена карта страны с Крымом в её составе. Российский футбольный союз обратился в УЕФА, после чего организация обязала украинскую сторону убрать с формы лозунг «Героям слава!», поскольку в сочетании с фразой «Слава Украине!» он несёт политический смысл.

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