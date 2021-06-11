Роман Евгеньев прибыл в расположение сборной России

Сегодня, 11 июня, защитник сборной России Роман Евгеньев прибыл в расположение национальной команды. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе сборной.

Ранее сообщалось, что Евгеньев не примет участие в тренировках национальной команды России 11 июня.

Напомним, в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева.



Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат. Повторный тест оказался положительным.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.