Роман Евгеньев прибыл в расположение сборной России

Сегодня, 11 июня, защитник сборной России Роман Евгеньев прибыл в расположение национальной команды. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе сборной.
Ранее сообщалось, что Евгеньев не примет участие в тренировках национальной команды России 11 июня.
Напомним, в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева.
Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат. Повторный тест оказался положительным.
Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
- 11 июня 2021
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