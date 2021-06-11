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Роберто Де Дзерби: я еду в «Шахтёр» не для того, чтобы расслабиться

Роберто Де Дзерби: я еду в «Шахтёр» не для того, чтобы расслабиться
Максим Булычев
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Новый главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от нового сезона во главе донецкой команды.

«Сассуоло» — это команда, создававшаяся на протяжении многого времени и к которой я до сих пор очень сильно привязан. Желаю клубу всего наилучшего. После трёх лет совместной работы наши взгляды с руководством клуба разошлись. С «Шахтёром» у нас общее видение футбола, и оно может мне очень помочь. Здесь я могу узнать получше о других европейских чемпионатах, построить отношения с иностранными игроками, постоянно говорить на другом языке. Считаю, что этот опыт пойдёт мне на пользу.

14 июня начнётся новый сезон. Мы ещё не закончили с трансферами, и это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех. Я имею в виду, что нам нужно поскорее построить такую ​​же или похожую игру, которая была в «Сассуоло». Все мои мысли связаны с тем, чтобы провести отличный сезон. Я еду в «Шахтёр» не для того, чтобы расслабиться», — цитирует Де Дзерби Sassuolo News со ссылкой на Sky Sport.

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