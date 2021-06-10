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«Шахтёр» приобрёл 23-летнего бразильца Педриньо у «Бенфики» за € 18 млн

«Шахтёр» приобрёл 23-летнего бразильца Педриньо у «Бенфики» за € 18 млн
Вячеслав Моренко
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Португальская «Бенфика» на официальном сайте клуба сообщила, что клуб осуществил сделку о продаже 23-летнего бразильского крайнего полузащитника Педриньо Педро Виктора Делмино да Силвы в донецкий «Шахтёр».

Отмечается, что сумма трансфера составила € 18 млн. Для полного утверждения сделки игроку осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Шахтёром».

Педриньо стал игроком «Бенфики» в августе 2020 года, перейдя из бразильского «Коринтианса» за € 18 млн. За португальский клуб в минувшем сезоне он провёл 31 матч, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее итальянский специалист Роберто Де Дзерби, работавший на тренерском мостике «Сассуоло», возглавил донецкий «Шахтёр». Стороны подписали контракт сроком на два года.

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