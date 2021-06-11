«Локомотив» расстался с тренером Оганесяном

Сегодня, 11 июня, входивший в тренерский штаб «Локомотива» Саркис Оганесян покинул клуб. Стороны расстались по истечении срока контракта, информирует пресс-служба железнодорожников.

Ранее сегодня стало известно, что «Локомотив» продлил контракты с тренерским штабом. Новые соглашения с клубом подписали Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Горан Басарич, Радойе Смилянич, Заур Хапов и Сергей Алексеев.

Напомним, 21 мая главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал с клубом новый контракт сроком на три года.

Николич возглавил «Локомотив» перед заключительной частью сезона-2019/2020, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. Команда по итогу сохранила второе место и вышла в Лигу чемпионов, где финишировала четвёртой в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбургом».

В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».