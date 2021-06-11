Турция — Италия: судья не назначил пенальти за игру рукой в штрафной турок

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встречается с национальной командой Италии. Матч открытия Евро проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В концовке первого тайма произошёл спорный эпизод. После флангового прострела в исполнении итальянцев мяч попал в руку одному из турецких защитников. Казалось, что развязка эпизода очевидна и будет назначен пенальти, но арбитр даже после консультации с бригадой VAR не стал назначать одиннадцатиметровый удар.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Напомним, в группе A помимо Италии и Турции выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.