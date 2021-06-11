Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — Италия: судья не назначил пенальти за игру рукой в штрафной турок

Турция — Италия: судья не назначил пенальти за игру рукой в штрафной турок
Максим Хрущ
Комментарии

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встречается с национальной командой Италии. Матч открытия Евро проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В концовке первого тайма произошёл спорный эпизод. После флангового прострела в исполнении итальянцев мяч попал в руку одному из турецких защитников. Казалось, что развязка эпизода очевидна и будет назначен пенальти, но арбитр даже после консультации с бригадой VAR не стал назначать одиннадцатиметровый удар.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, в группе A помимо Италии и Турции выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021