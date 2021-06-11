Василий Уткин: Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ситуации с блокировкой Азербайджаном работы журналистов на Евро-2020. В частности, речь идёт о сложностях с аккредитацией Нобеля Арустамяна и недопуске комментатора Михаила Моссаковского в Баку на матч Уэльс – Швейцария.

«В общем, ясно, что Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях. Это большая ошибка УЕФА. Два кейса взаимоисключающие: бан Нобеля на все матчи Евро (преодолённый, но он был!) — и разворот Моссаковского, который получил аккредитацию и прошел проверку азербайджанских силовиков на основании критерия (посещение Армении, штамп в паспорте), который не был никогда заявлен как основание в отказе работать аккредитованному журналисту. Надо взрослеть. А пока рано», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус также отреагировал на сложившуюся ситуацию в своём телеграм-канале: «УЕФА абсолютно точно обязан вмешаться. Циничное нарушение своих обязательств азербайджанской стороной».