Василий Уткин: Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ситуации с блокировкой Азербайджаном работы журналистов на Евро-2020. В частности, речь идёт о сложностях с аккредитацией Нобеля Арустамяна и недопуске комментатора Михаила Моссаковского в Баку на матч Уэльс – Швейцария.
«В общем, ясно, что Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях. Это большая ошибка УЕФА. Два кейса взаимоисключающие: бан Нобеля на все матчи Евро (преодолённый, но он был!) — и разворот Моссаковского, который получил аккредитацию и прошел проверку азербайджанских силовиков на основании критерия (посещение Армении, штамп в паспорте), который не был никогда заявлен как основание в отказе работать аккредитованному журналисту. Надо взрослеть. А пока рано», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус также отреагировал на сложившуюся ситуацию в своём телеграм-канале: «УЕФА абсолютно точно обязан вмешаться. Циничное нарушение своих обязательств азербайджанской стороной».
- 11 июня 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:27
-
21:12
-
21:11
-
20:50
-
20:49
-
20:22
-
20:18
-
20:03
-
19:53
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:26
-
18:14
-
18:10