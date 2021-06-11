Комментатора Константина Генича лишили аккредитации на Евро-2020

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на ситуацию с участием своего коллеги, Михаила Моссаковского, который сегодня сообщил, что его не пустили в Азербайджан на матч чемпионата Европы Уэльс – Швейцария. Генич рассказал, что его лишили аккредитации на Евро-2020 по инициативе Баку.
«Раз пошла такая пьянка, то и я, пожалуй, выскажусь. И да, дело касается Азербайджана и их поведения. Если говорить конкретно, то азербайджанскую сторону, которая отвечает за «проверку идентификации личности» при выдаче аккредитаций. В строку, по истории с Мишей Моссаковским и Нобелем.
Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошёл. Всё отлично. Оставалось только её получить. Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов, они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах, и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии.
Сегодня звонок из Азербайджана: «Вы получили аккредитацию?»
Я спрашиваю: «А вам это зачем знать?»
Мне говорят: «Вы были в Карабахе в 2009. Отдаёте себе отчёт, что нарушили закон?»
Я ответил: «Я это не комментирую. Есть вопросы, обращайтесь в пресс-службу канала».
Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чёрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… и адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020».
Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я всё-таки смогу её получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет… Баку, увы, я разочарован», — написал Генич в своём телеграм-канале.
- 11 июня 2021
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