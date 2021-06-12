Сборная Италии одержала самую крупную победу в истории стартовых матчей Евро

Победа сборной Италии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с Турцией (3:0) стала крупнейшей в истории стартовых матчей Евро, информирует OptaJoe.

Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев, которые владели игровым преимуществом на протяжении всего матча. Счёт вполне закономерно открыла именно Италия. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил турецкий защитник Мерих Демирал. Преимущество итальянцев на 66-й минуте удвоил Чиро Иммобиле, который оказался первым на добивании после удара Спинаццолы. Третий гол сборной Италии на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу национальной команды Италии.

Италия набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. 12 июня состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.