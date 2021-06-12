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Итоги 1-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Итоги 1-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу
Максим Хрущ
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Первый день чемпионата Европы по футболу – 2020 подошёл к своему завершению.

Программа континентального первенства началась с церемонии открытия, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Торжественное мероприятие было организовано перед началом матча-открытия турнира Турция – Италия. Фотоотчёт с церемонии открытия опубликован в официальном «твиттере» Евро-2020.

В стартовой игре 1-го тура Евро-2020 встретились сборные Турции и Италии. Матч-открытие турнира, как и торжественная церемония, состоялся на римском стадионе «Олимпико» и завершился разгромной победой итальянцев со счётом 3:0.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
11 июня 2021, пятница. 22:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Италия
0:1 Демирал – 53' (автогол)   0:2 Иммобиле – 66'   0:3 Инсинье – 79'

Таким образом, сборная Италии набирает первые три очка на групповом этапе континентального первенства и выходит на первое место в турнирной таблице квартета А. Завтра, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.

Календарь Евро-2020

Напомним, уже завтра, 12 июня, на континентальном первенстве стартует и сборная России. В матче 1-го тура группового этапа команде Станислава Черчесова предстоит встретиться со сборной Бельгии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

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