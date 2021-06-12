Жена Эриксена расплакалась на поле, её утешали футболисты сборной Дании

Жена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена вышла на поле, после того как футболист потерял сознание во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией.



Девушку не подпустили к мужу игроки датской команды. Она расплакалась, после чего её стали утешать защитник Симон Кьер и вратарь Каспер Шмейхель.

Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.