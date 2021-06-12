Игрок сборной Дании упал без сознания. Его жизнь спасали на поле, жена плакала

Перед стартовым матчем нашей сборной в Копенгагене встречались национальные команды Дании и Финляндии. В конце первого тайма на поле произошёл ужасный эпизод, который шокировал футболистов, болельщиков и зрителей трансляции.
Эриксен потерял сознание
На 44-й минуте один из футболистов Дании вбросил мяч из аута. Кристиан Эриксен неожиданно рухнул на газон, когда мяч летел в его сторону. К нему сразу же прибежали футболисты сборной, на поле появились врачи. Оказалось, что датский полузащитник потерял сознание. Окружив лежащего Эриксена, футболисты начали молиться. В шоке пребывали и финны. Весь стадион замолчал и со слезами на глазах наблюдал за происходящим. Тем временем доктора при помощи дефибрилляторов пытались запустить сердце футболиста.
В этот момент на трибуне находилась его жена Сабрина Квист Йенсен. Она спустилась к полю, но её не пустили к мужу.
Спустя чуть более десяти минут главный арбитр Энтони Тейлор дал свисток на перерыв, а Эриксена в сопровождении футболистов сборной Дании унесли на носилках в подтрибунное помещение. После этого скорая увезла его со стадиона в больницу.
Весь футбольный мир в эти минуты молится за здоровье Эриксена.
- 12 июня 2021
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