Кажется, у Эриксена прямо во время игры остановилось сердце.

Игрок сборной Дании упал без сознания. Его жизнь спасали на поле, жена плакала

Перед стартовым матчем нашей сборной в Копенгагене встречались национальные команды Дании и Финляндии. В конце первого тайма на поле произошёл ужасный эпизод, который шокировал футболистов, болельщиков и зрителей трансляции.

Эриксен потерял сознание

На 44-й минуте один из футболистов Дании вбросил мяч из аута. Кристиан Эриксен неожиданно рухнул на газон, когда мяч летел в его сторону. К нему сразу же прибежали футболисты сборной, на поле появились врачи. Оказалось, что датский полузащитник потерял сознание. Окружив лежащего Эриксена, футболисты начали молиться. В шоке пребывали и финны. Весь стадион замолчал и со слезами на глазах наблюдал за происходящим. Тем временем доктора при помощи дефибрилляторов пытались запустить сердце футболиста.

В этот момент на трибуне находилась его жена Сабрина Квист Йенсен. Она спустилась к полю, но её не пустили к мужу.

Спустя чуть более десяти минут главный арбитр Энтони Тейлор дал свисток на перерыв, а Эриксена в сопровождении футболистов сборной Дании унесли на носилках в подтрибунное помещение. После этого скорая увезла его со стадиона в больницу.

Весь футбольный мир в эти минуты молится за здоровье Эриксена.