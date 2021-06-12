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Президент ФИФА выступил с заявлением после инцидента с Кристианом Эриксеном

Президент ФИФА выступил с заявлением после инцидента с Кристианом Эриксеном
Михаил Рождественский
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на инцидент в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Данией и Финляндией.

В конце первого тайма полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании.

«Наши мысли и наилучшие пожелания с Кристианом Эриксеном, его семьёй и каждым в сборной Дании», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в «Твиттере».

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Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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