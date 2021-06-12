Игроки сборной России не встали на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

В Санкт-Петербурге стартовал матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия. Перед началом матча футболисты сборной России не принимали участие в акции Black Lives Matter.



Футболисты сборной Бельгии решили принять участие в этой акции. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге освистали такое поведение бельгийской команды.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.