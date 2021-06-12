Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки сборной России не встали на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Игроки сборной России не встали на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020
Никита Сербаков
Комментарии

В Санкт-Петербурге стартовал матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия. Перед началом матча футболисты сборной России не принимали участие в акции Black Lives Matter.

Футболисты сборной Бельгии решили принять участие в этой акции. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге освистали такое поведение бельгийской команды.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей сборной России на Евро-2020

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021