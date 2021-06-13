Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не умеем играть». Депутат Лебедев раскритиковал сборную России после разгрома на Евро

«Мы не умеем играть». Депутат Лебедев раскритиковал сборную России после разгрома на Евро
Михаил Рождественский
Комментарии

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.

«Никаких ожиданий не было, никто не испытывал иллюзий. Никто не верил, что Россия может обыграть Бельгию — что на Евро, что в отборочном цикле, что в товарищеском матче. Результат закономерен, по игре. У нас, к сожалению, нет ни обороны, ни нападения. С таким составом против Бельгии делать нечего.

Привезли два гола? Да мы всю игру привезли сами себе, потому что не умеем играть в футбол. Думаю, что третье место в группе будет лучшим результатом для нашей сборной. Можно попробовать выйти из группы при хорошем наборе очков и разнице забитых и пропущенных мячей. Но показательным будет матч с Финляндией, которая сегодня на удивление обыграла крепкую Данию. Если финны сыграют так же с нами, то нам вообще ловить будет нечего — можно будет сворачивать футбол», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Новость по теме
«Дома так тоскливо играть — не здорово». Губерниев — о поражении России в матче с Бельгией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021