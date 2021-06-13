«Мы не умеем играть». Депутат Лебедев раскритиковал сборную России после разгрома на Евро

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.
«Никаких ожиданий не было, никто не испытывал иллюзий. Никто не верил, что Россия может обыграть Бельгию — что на Евро, что в отборочном цикле, что в товарищеском матче. Результат закономерен, по игре. У нас, к сожалению, нет ни обороны, ни нападения. С таким составом против Бельгии делать нечего.
Привезли два гола? Да мы всю игру привезли сами себе, потому что не умеем играть в футбол. Думаю, что третье место в группе будет лучшим результатом для нашей сборной. Можно попробовать выйти из группы при хорошем наборе очков и разнице забитых и пропущенных мячей. Но показательным будет матч с Финляндией, которая сегодня на удивление обыграла крепкую Данию. Если финны сыграют так же с нами, то нам вообще ловить будет нечего — можно будет сворачивать футбол», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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