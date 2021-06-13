Давид Луис, ставший свободным агентом, может перебраться в чемпионат Франции

Французский «Марсель» ведёт переговоры с 34-летним бразильским защитником Давидом Луисом, выступавшим в минувшем сезоне за лондонский «Арсенал», информирует Get French Football News.

Как отмечает источник, серьёзную заинтересованность в игроке проявляет лично главный тренер «Марселя» аргентинец Хорхе Сампаоли.

Напомним, что в период с 2014 по 2016 год бразильский защитник уже выступал в Лиге 1 в составе «Пари-Сен Жермен». В прошлом сезоне за «Арсенал» Давид Луис провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt.de сообщает, что футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, сроки которого неизвестны.

По итогам сезона чемпионата Франции «Марсель» занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 встречах. Команда начнёт свой путь в Лиге Европы с группового раунда.