Оспина может покинуть «Наполи» после Кубка Америки

Колумбийский вратарь Давид Оспина может уйти из «Наполи» после Кубка Америки. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 32-летнего голкипера претендуют «Аталанта» и «Фиорентина». Главный тренер «фиалок» Дженнаро Гаттузо следит за игрой Оспины. В случае ухода из «Фиорентины» польского вратаря Бартоломея Дронговского колумбийца могут рассмотреть в качестве первого номера.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии вратарь провёл 16 матчей, пропустил 12 голов и получил две жёлтые карточки.

Контракт Оспины с «Наполи» действует до 2022 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн. Колумбиец играет за неаполитанский клуб с 2018 года. Ранее он выступал за «Арсенал», «Ниццу» и «Атлетико Насьональ».