«Захлебнётесь в собственном дерьме». Жена Семёнова жёстко ответила на критику в адрес мужа

Ольга Семёнова, жена защитника сборной России Андрея Семёнова, жёстко ответила на критику в адрес супруга после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).



«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнётесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.



Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днём. Я ставлю его в пример дочери как спортсмена, который благодаря своей целеустремлённости, упорству, стараниям, стойкости совершенствуется и находится на своём месте — в основе нашей сборной. Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней бьётся как тигр и готов выплюнуть лёгкие, но доработать до конца. Я горжусь мужем и благодарна каждому из парней на поле. Я уважаю их труд.



Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться). Те верхушки, что хватают неспортивные СМИ, оповещающие о тусовках, затратах, путешествиях и личной жизни спортсменов, — это информация, направленная на узколобую аудиторию, готовую лишь осуждать, лезть в чужой карман, а не думать. Не будьте стадом, будьте личностью со своим мнением и видением. Все хотят орать о своём великом мнении, ничем не подкреплённом, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», — написала Семёнова на своей странице в «Инстаграме».