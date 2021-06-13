Шевченко: сборная Украины не планирует пропускать голы или расклеиваться

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от первой игры группового этапа Евро-2020 с Нидерландами.

«У каждого тренера свои идеи насчёт поддержания духа команды в случае первого пропущенного гола. Мы точно не планируем пропускать голы или расклеиваться. Нам будет нормально играть при чужих фанатах. Не считая последнего года, когда болельщиков на стадионах вообще не было. Мы осознаём все сложности, с которыми столкнёмся завтра. Мы к ним готовы. С уважением относимся к сопернику, понимаем его уровень, но мы готовы.



Состав оглашать я не буду, как и всегда. Хотя я на 99 процентов с ним определился. Состав будет известен завтра перед игрой.



Я вызвал очень много игроков на подготовительный сбор к Евро-2020 в первую очередь из-за коронавируса. Я не был уверен в том, что никто из футболистов не заболеет. Кроме этого, хотели посмотреть в деле нашу молодёжь.



Нам не нужна дополнительная мотивация. Все футболисты понимают важность этих матчей. Игра на этом Евро — сон, который мы хотим осуществить. Дополнительных стимулов нам не надо. У нас есть чёткий план на игру с Нидерландами. Современный футбол требует баланса как обороне, так и в атаке. Если у нас будет баланс — однозначно появятся шансы добиться положительного результата», — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Матч между командами Украины и Нидерландов состоится 13 июня в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» в 22:00 мск.

Сборная Украины выступает в группе С и сыграет на турнире, помимо Нидерландов, со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).