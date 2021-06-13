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Сорокин оценил организацию первого матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сорокин оценил организацию первого матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Максим Пахомов
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался об организации матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).

«В целом всё в порядке. Да, есть определённые моменты, которые всегда возникают на первых матчах, но, к счастью, они заметны только организаторам, а не нашим гостям», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. В следующем туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге.

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