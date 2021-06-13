Игрок сборной Португалии Жоау Канселу пропустит Евро-2020 из-за коронавируса
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Португальской футбольной федерации (FPF).
Результат теста футболиста на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Из-за заражения Канселу не сможет принять участия в чемпионате Европы. Сообщается, что защитник чувствует себя хорошо. Он изолирован от команды.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Португалии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Франции.
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