Игрок сборной Португалии Жоау Канселу пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Португальской футбольной федерации (FPF).



Результат теста футболиста на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Из-за заражения Канселу не сможет принять участия в чемпионате Европы. Сообщается, что защитник чувствует себя хорошо. Он изолирован от команды.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Португалии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Франции.